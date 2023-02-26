دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في شقة دون إصابات أو وفيات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق نشب في احدى البنايات في منطقة البرشا صباح اليوم دون وقوع أصابات أو وفيات.

وتفصيلا أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 9:35 صباحاً اليوم الأحد 26 فبراير 2023، يفيد بوقوع حادث حريق في بناية بمنطقة البرشاء، وعليه تم إبلاغ مركز إطفاء البرشاء، وعند الوصول في الساعة9:41 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق، تبيّن أن الحادث في شقة وتم تحريك مركز شهداء الإمارات، ومركز ند الشبا للدعم والإسناد.

وأضاف المصدر باشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، ومكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحادث تحت التبريد عند الساعة 10:20، وعند الساعة 11:57 تمت الإفادة وفق إشارة القائد الميداني بأن الحادث منتهي تماماً ولا توجد اي اصابات وتم تسليم موقع الحادث الى الجهات المختصة.

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