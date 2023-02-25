إنقاذ 5 أشخاص تاهوا في جبال وادي ظنحة بالفجيرة

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني بالتنسيق مع شرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني - الفجيرة، اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023 مهمة بحث وإنقاذ لعدد 5 أشخاص مفقودين من الجنسية الآسيوية في جبال وادي ظنحة التابع لإمارة الفجيرة.

وتم إخلاء شخص مصاب بالرأس إثر سقوطه من الجبل بواسطة الطائرة التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء الآخرين بواسطة إدارة الدفاع المدني وأهالي المنطقة إلى بر الأمان.

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