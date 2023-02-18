الهلال الأحمر يتفقد 280 أسرة متأثرة بحريق أبراج اللؤلؤة في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد محمد عمر الشمري، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان، لـ«البيان»، أنه تم توفير السكن لكل المتأثرين باحتراق أحد أبراج اللؤلؤة بمنطقة الراشدية (1)، الذين تجاوز عددهم 280 أسرة، كما تمت زيارتهم، صباح أمس، للوقوف على احتياجاتهم من أجل توفيرها، ومنذ اندلاع الحريق تواصل فريق الأزمات والكوارث في عجمان مع المركز الذي بدوره سارع في تقديم المساعدات التي شملت الوجبات والدعم العيني لهم من خلال أكثر من 100 متطوع ومتطوعة.

دعم

وأضاف أنه تم تقديم الدعم العيني والوجبات لكل المتأثرين من الحريق الذين تم توزيعهم على عدد من الفنادق والشقق المفروشة في عجمان، مبيناً أن هناك تعاوناً مع مركز الهلال الأحمر في الشارقة الذي بدوره وفر السكن والدعم لـ25 أسرة تأثرت بالحريقين، ولم يقتصر الدعم على توفير السكن والغذاء للأشخاص، بل تم تقديم الدعم النفسي لهم والتخفيف عنهم من خلال المتطوعين خلال الحريقين.

متأثرون

من جهة أخرى، أشاد عدد من المتأثرين من جراء احتراق البرج السكني في عجمان، الجمعة الماضية، بسرعة الاستجابة للحريق التي كانت في زمن قياسي لا يتجاوز بضع دقائق، ما كان له الأثر الكبير في حمايتهم من الحريق والآثار التي سوف تترتب عليه، الأمر الذي أثلج صدورهم، خصوصاً أن البرج يقطنه الكثير من الأسر التي تم إخلاؤها في زمن قياسي وبصورة احترافية تدلل على كفاءة عناصر الدفاع المدني وأفراد الشرطة وكل الجهات ذات الصلة، مضحِّين بحياتهم من أجل إنقاذهم، مثمنين الدعم العيني وتوفير السكن لهم في أفخم الفنادق بالإمارة من خلال مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان وغيره من الجهات الخيرية بالإمارة، التي قدمت لهم الوجبات أثناء وقوع الحريق، كما وفرت كل احتياجاتهم، خصوصاً أنهم غادروا الشقق التي يسكنونها بسرعة حفاظاً على أرواحهم، لافتين إلى أن ذلك ليس بغريب عن الإمارات التي ظلت أياديها البيضاء ممدودة بالخير لكل المنكوبين، ولكل من يحتاج المساعدة، سواء داخل الدولة أم خارجها.

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