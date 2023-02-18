"مواصلات عجمان": 15 حافلة تنقل 370 شخصاً من المتأثرين بحريق برج عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان لـ "البيان" أنه تم تخصيص 15 حافلة كبيرة لنقل المتأثرين من حريق أحد الأبراج في مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة الراشدية ( 1 ) إلى المنشآت الفندقية التي تم تحديدها بالإمارة بهدف إيوائهم ، كما تم تحريك السائقين والمشرفين إلى مكان الحادث، إضافة الى التنسيق مع هيئة الأزمات والكوارث وادارة الدفاع المدني بالإمارة ومركز الهلال الأحمر في عجمان ودائرة التنمية السياحية، وذلك بهدف نقل المتأثرين إلى الفنادق، مبيناً أنه حتى الآن تم نقل 370 شخصاً.

إصابات

وكان حريقان شبا في مكانين مختلفين الجمعة الماضية في مكانين مختلفين، أحدهما وقع عند الثالثة و15 دقيقة فجر أمس في مصنع للزيوت والشحوم بمنطقة الصناعية الجديدة نتج عنه احتراق المصنع بالكامل ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة و 9 محلات تجارية، وبناية سكنية مكونة من أرضي وطابق، كما تضررت 39 سيارة مصطفه بجانب المصنع ما أدى إلى احتراقها بالكامل، إضافة إلى 5 إصابات 4 منها متوسطة وأخرى طفيفة تم التعامل معها على الفور، والحادث الثاني نشب في أحد ابراج مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة الراشدية ( 1 ) ونتج عنه اشتعال الواجهة الخارجية من البرج ووصوله إلى عدد من الشقق السكنية، مع وقوع 9 حالات اختناق تم معالجتهم في موقع الحدث من قبل الاسعاف الوطني ونقل شخصان بإصابات متوسطة .

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