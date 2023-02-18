«مدني عجمان» يسيطر على حريق في مصانع للزيوت وبرج سكني

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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تمكنت فرق إطفاء الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان بدعم وإسناد من الإدارات الإقليمية في دبي والشارقة وأم القيوين من السيطرة على حادث حريق متطور نشب صباح أمس في مصنع للزيوت والشحوم بمنطقة الصناعية الجديدة نتج عنه احتراق المصنع بالكامل ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة و9 محلات تجارية، وبناية سكنية مكونة من أرضي وطابق، كما اشتعلت النار في 39 سيارة مصطفة بجانب المصنع ما أدى إلى احتراقها بالكامل، إضافة إلى 5 إصابات 4 منها متوسطة وأخرى طفيفة تم التعامل معها على الفور.

وفي إطار آخر، تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وشرطة عجمان من السيطرة والتعامل مع حادث حريق نشب في أحد أبراج مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة الراشدية 1. وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: «إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 3:15 فجراً يفيد باندلاع حريق في منطقة الصناعية الجديدة بمصنع للزيوت».

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وفرق الدفاع المدني من 3 مراكز إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من الوصول إلى موقع الحريق كمستجيب أول في زمن استجابة مقداره «7» دقائق، كما تم طلب الدعم من مراكز الإمارات المجاورة دبي والشارقة وأم القيوين وشرطة عجمان لتأمين الموقع، إضافة إلى سيارات الإسعاف الوطني وشركة الاتحاد للكهرباء والماء ودائرة البلدية والتخطيط والهلال الأحمر.

خطة

وقال قائد عام شرطة عجمان: «إن الفرق المختصة باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وتم تفعيل خطة الحرائق الجسيمة في المواقع الخطرة»، مؤكداً أن الحادث تحت السيطرة وتم التمكن من إخماده، وأوضح أن سبب امتداد الحريق كان جراء تسرب وانتشار الزيوت، مما عزز سرعة الاشتعال ووصوله إلى المباني المجاورة، وتم نقل خمسة مصابين إلى مستشفى الشيخ خليفة للعلاج.

ومن جهته، قال العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني: «إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، وبدأت بعمليات التبريد في الموقع، واستلمت الشرطة الموقع لإجراءات التحقيق في أسباب وقوع الحريق»، وقدم الشكر للجمهور الكريم لتعاونهم بعدم الاقتراب من الحادث وأخذ الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم.

انسيابية

وحضر إلى موقع الحادث القائد العام للدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد خالد الشامسي نائب مدير عام الدفاع المدني، ومدير إدارة المراكز المقدم عيلان الشامسي من إدارة الدفاع المدني بعجمان، ومدير الهلال الأحمر محمد عمر الصعيدي.

ومن جانبه، أكد المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان لـ«البيان»، أنه جرى عمل تحويلة مرورية بالقرب من موقع حادث حريق صناعية عجمان لتسهيل حركة وانسيابية المرور بالمنطقة.

وفي بادرة إنسانية تضامن مركزا الهلال الأحمر في كل من الشارقة وعجمان بتوفير السكن لـ 275 أسرة تأثرت بحريقين شبا في مكانين مختلفين.وأكد محمد عمر الشمري مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في عجمان لـ«البيان»، أن مركز الهلال الأحمر في عجمان وفر السكن والدعم العيني والوجبات إلى 250 أسرة في عدد من الفنادق في عجمان، كما تم توفير وجبات الإفطار والغداء لتلك الأسر من خلال متطوعي الهلال الأحمر والذين بلغ عددهم 100 متطوع.

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