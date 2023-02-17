السيطرة على حريق في برج سكني بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

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تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وشرطة عجمان من السيطرة والتعامل مع حادث حريق نشب في أحد أبراج مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة الراشدية 1.

وتمت إجراءات مكافحة حادث الحريق بحضور وإشراف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ، والذي أكد أن قوات الشرطة والدفاع المدني تمكنت من إخلاء البرج من السكان، وتمت السيطرة على الحادث واخماده بالكامل ولاتزال عمليات التبريد مستمرة في موقع الحادث.

الواجهة

وأضاف أنه نتج عن الحادث اشتعال الواجهة الخارجية من البرج من جانب واحد ووصوله إلى عدد من الشقق السكنية، مع وقوع 9 حالات اختناق تم معالجتهم في موقع الحدث من قبل الاسعاف الوطني ونقل شخصان بإصابات متوسطة إلى مستشفى الشيخ خليفه لتلقي العلاج.

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