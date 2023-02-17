السيطرة على حريق متطور في مصنع للزيوت بعجمان "فيديو"

المصدر: البيان

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تمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان من السيطرة على حريق متطور في مصنع لزيوت التشحيم في منطقة صناعية عجمان.

وقع الحادث عند الساعة الثالثة والنصف من فجر هذا اليوم الجمعة، ونتج عنه احتراق المصنع وبناية سكنية ومطبعة ومستودعات وعدد من السيارات المتوقفة في الموقع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق حاليا، بالمشاركة مع وحدات دعم من الشارقة ودبي وأم القيوين في عمليات الإطفاء، ومسانده ودعم من شرطه عجمان، بحضور مباشر ومتابعة من سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والعقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني بعجمان.

وسوف يتم نشر كافة التفاصيل عند الانتهاء من عمليات الإطفاء.

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