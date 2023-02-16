شرطة الشارقة تقبض على عصابة سرقة الهواتف المتحركة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على آسيوي ، وشركائه الذين يتعاملون معه، تخصص نشاطهم في سرقة محلات بيع الهواتف المتحركة ، وإحالتهم للنيابة العامة .

وأشار العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة : أن المعطيات الخاصة بعمليات البحث والتحري أثبتت تورط المشتبه به في عدة عمليات سرقة من داخل محلات تجارية لبيع الهواتف المتحركة في إمارة الشارقة، بعد أن أعدت الفرق المختصة بفرع جرائم السرقات خطة محكمة للإيقاع به وبشركائه الذين يتعاملون معه .

هواتف

وأشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية،إلى أن مجهولاً قام بكسر باب أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع الهواتف المتحركة في ساعة متأخرة من الليل والاستيلاء على هواتف ذكية وملحقاتها تبلغ قيمتها 200 ألف درهم، وذلك بعد ورود بلاغ يشير إلى ذلك، وثبت من خلال كاميرات المراقبة أن السارق قصد إخفاء ملامحه مرتدياً كمامة وقبعة ومعطفاً وقفازات خلال ارتكابه للجريمة إلا أن الجهود التي بذلها الفريق المختص حالت دون ذلك، وتمكنوا من الوصول إليه خلال (8)ساعات فقط من ارتكابه الجريمة، وإرجاع المسروقات إلى صاحب المحل.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: إن المشتبه به حاول تضليل رجال المباحث ، ولكن كفاءة ومهارة فريق البحث والتحري، وما تمتلكه شرطة الشارقة من كاميرات مراقبة رقمية منتشرة في أرجاء الإمارة ، كشفت ملابسات الواقعة والتعرف على المشتبه به بشكل مفصل وتقديمه إلى العدالة.

وبمواجه المشتبه به بالدلائل أقر بها، موضحا في الوقت ذاته عن مواقع الهواتف التي تمت سرقتها، إلى جانب شركائه الذين يشترون منه الهواتف من غير وصولات شرائية رسمية. وجرى تحويلهم جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

ودعا العقيد عمر أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية المتعلقة بتأمين إحكام الأبواب والأقفال، والتأكد من ربطها بالأنظمة الأمنية الحديثة التي تكشف عمليات السرقة ، فضلاً عن عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المحلات والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة حتى لا تكون عرضة للسرقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز