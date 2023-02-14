العثور على شخص متوفي بعد سقوطه من مرتفع جبلي برأس الخيمة

المصدر: البيان

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تمكنت فرق الإنقاذ في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وبعض أهالي رأس الخيمة من العثور على جثة شخص شاب أوروبي الجنسية توفي إثر سقوطه من مرتفع جبلي بالإمارة.



وتفصيلاً، أشارت شرطة رأس الخيمة، إلى أنه بناءاً على ورود بلاغ بفقدان شخص شاب بين جبال الإمارة، مساء السبت الماضي، انتقلت على الفور الجهات المعنية والمختصة في عملية بحث متواصل إلى أن تم العثور عليه متوفي في أسفل المرتفع الجبلي.



وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

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