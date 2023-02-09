وفاة مسن في حادث دهس وشرطة رأس الخيمة تضبط المتسبب

المصدر: البيان

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نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في قسم المباحث والضبط المروري - فرع التعقيب - بإدارة المرور والدوريات في غضون 3 ساعات فقط من ضبط سائق مركبه - 26 - عاما دهس مسناً من الجنسية العربية يبلغ من العمر 72 عاما وتسبب في وفاته في أحد شوارع الإمارة .



وتتلخص تفاصيل هذا الحادث بورود بلاغ لغرفة العمليات عند الساعه 5.55 فجرا عن وجود حادث دهس بأحد المناطق السكنية وهروب السائق المتسبب من موقع الحادث لتنتقل للمكان الدوريات المختصة وسيارة الاسعاف الوطني حيث تبين وفاة الشخص ليتم نقل جثمانه للمستشفى تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في الوقت الذي تم فيه على الفور تشكيل فريق مختص من قسم المباحث والضبط المروري لضبط السائق المتسبب .



وساهمت أنظمة المدينة الآمنة الموزعة في موقع الحادث في تحديد الاتجاه الذي سلكته المركبة ليباشر الفريق عمله في مسح المناطق السكنية المتوقعة إلى أن نجح في العثورعلى المركبة متوقفة أمام أحد المنازل فتم حجزها وضبط السائق الذي أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتحويله إلى النيابة العامة .



وأهابت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالجمهور سرعة الابلاغ عن أي حادث مروري كما أن لديها من الإمكانات التقنية والبشرية ما يمكنها من التوصل للفاعل فيما حثت سائقي المركبات على القيادة بروية وحذر خاصة سيرها في المناطق السكنية تلافيا لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة .

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