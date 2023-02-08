شاب يستولي على أموال صديقه باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، أمام محكمة العين طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 33 ألف درهم مع إلزامه بتعويضه بمبلغ 7 آلاف درهم بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه قام بالاستيلاء على مبلغ 33 ألف درهم عن طريق استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به وتحويل مبالغ مالية منها، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه عن تهمة استخدام - بدون تصريح - وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المملوكة للشاكي والاستفادة منها بتحويل مبالغ مالية، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، مشيرة إلى أن المشكو عليه لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلبه.

وعن طلب التعويض بمبلغ 7 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه ثابتاً، وقد لحق بالشاكي ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمبلغ المذكور.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 33 ألف درهم مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 3 آلاف درهم، على النحو المبين بالأسباب، وألزمته الرسوم والمصاريف.

وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهم عما نسب إليه ومعاقبته بالغرامة 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى الجزائية.

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