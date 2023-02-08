دفاع مدني رأس الخيمة يسيطر على حريق في "راك مول"

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطرت فرق إطفاء من الدفاع المدني في رأس الخيمة على حريق أندلع "الثلاثاء" في وحدة تكييف مركزي تقع على سطح أحد المراكز التجارية في قلب مدينة النخيل دون أن ينجم عن ذلك أية إصابات.

وأوضح العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية و45 دقيقة من بعد ظهر "الثلاثاء"، حول نشوب حريق في مركز "راك مول" التجاري ليتم على الفور توجيه فرقة إطفاء من مركز الإدارة وصلت لموقع الحادث في غضون 4 دقائق، فيما تم إرسال فرقة مساندة ثانية من مركز الدفاع المدني في الدقداقة.

وأشار إلى أن رجال الإطفاء باشروا فور وصولهم في إخلاء المركز التجاري من 550 موظفاً ومتسوقاً، حيث تبين اشتعال النيران في وحدة التكييف المركزي أعلى سقف مبنى المركز التجاري ، مشيراً إلى أن الاطفائيين بدؤوا عملية إخماد الحريق ونجحوا في السيطرة عليه خلال 25 دقيقة فقط، لتبدأ بعدها عملية التبريد التي تواصلت على مدار 3 ساعات كاملة قبل أن يتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لإجراء اللازم .

وأشاد العميد الزعابي بالجهود الجبارة التي بذلها رجال الإطفاء في التعامل مع هذا الحادث بحرفية عالية حالت دون تطور الحريق أو تسجيل أية خسائر في الأرواح و الحد من الخسائر المادية الناتجة عنه .



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز