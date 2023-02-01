شرطة عجمان تعيد مبلغاً من المال إلى عربي تعرض للاحتيال الإلكتروني

المصدر: عجمان - البيان

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أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مبلغاً من المال إلى عربي مقيم في إمارة عجمان، بعد تعرضه لنصب واحتيال إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجمان إلى تحقيق مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وقال المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل إن بلاغاً ورد إلى مركز المركز يفيد بأن شخصاً من الجنسية العربية تعرض للاحتيال بسرقة مبلغ مالي من حسابه المصرفي، وذلك بعد أن قام شخص بالاتصال به عبر هاتفه المحمول منتحلاً شخصية شرطي وطلب منه تحديث بياناته الخاصة، وإثره قام الشاكي بتزويده رقم بطاقته المصرفية ورمزها السري، وفي هذه الأثناء استخدم الجاني البيانات وقام بسحب مبلغ (16.000 درهم)، وعلى الفور قام المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح بلاغ للشاكي على الفور، وبالتواصل مع المصرف صاحب العلاقة وتزويده تفصيلات الواقعة التي تم فيها الاستيلاء على مال الآخر، وبعد أسبوع من التنسيق والتعاون تمت إعادة المبلغ المسروق كاملاً إلى حساب المجني عليه.

وفي بادرة شكر وتقدير حضر الشاكي مع أبنائه إلى مركز شرطة المدينة الشامل وعبر عن جزيل شكره وامتنانه لشرطة عجمان لسرعة التعامل مع البلاغ والجهود المتميزة التي أثمرت إعادة المبلغ إلى حسابه، متمنياً لشرطة عجمان دوام التوفيق والتميز.

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