إنقاذ مواطن ثلاثيني تدهورت مركبته في الشارقة

المصدر: البيان

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تمكَّن طاقم الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية من نقل مواطن ثلاثيني تعرَّض لإصابات بليغة نتيجة حادث تدهور مركبة في منطقة مليحة بإمارة الشارقة.

وكانت غرفة عمليات إدارة جناح الجو قد تلقت بلاغاً من الإسعاف الوطني يفيد بوجود مصاب يتطلب إسعافه ونقله جواً إلى مستشفى القاسمي بالشارقة لتلقي العلاج.

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