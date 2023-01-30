تطالب بـ41 ألف درهم تعويضاً عن تبديد غسالة بـ2200 درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل أمام محكمة العين الابتدائية طالبت فيها إلزامه أن يؤدي لها قيمة الغسالة المستولى عليها بقيمة 10 آلاف درهم، وبالتعويض بمبلغ وقدره 41 ألفاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت بها من فعل المشكو عليه فضلاً عن الرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه بدد الغسالة المملوكة لها والتي سلمته إياها على سبيل الوكالة، وقد تم إدانة المشكو عليه بالدعوى الجزائية، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها برفض الدعوى مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للشاكية حول تعاملها مباشرة معه وتسليمها الغسالة له.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المشكو عليه قد أدين عن تهمة تبديد الغسالة المملوكة للشاكية والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة، مشيرة إلى أن الأخيرة قد قررت بأن قيمة الغسالة التي بددها المشكو عليه تقدر بمبلغ وقدره 2200 درهم، وقدرت المحكمة التعويض الأدبي المستحق للشاكية بمبلغ 1000 درهم.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 3 آلاف و200 درهم.

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