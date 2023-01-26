70 ألف درهم غرامة على رجل باع ساعة ولم يسلمها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه أن يؤدي له مبلغ 67 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو قام بخداعه والاستيلاء على مبلغ 67 ألف درهم، وذلك بوسائل احتيالية، بأن عرض عليه ساعة رولكس عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، ولكنه بالرغم من استلام المبلغ، لم يقم بتسليمه الساعة محل العقد، ولم يرد المبلغ، وقد تمت إدانته جزائياً، وقد نتج عن خطأ المشكو عليه أضرار مادية وأدبية لحقت به، فيما تغيب المشكو عليه عن حضور الجلسات، بالرغم من إعلانه.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 70 ألف درهم، وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز