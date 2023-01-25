تدهور شاحنة يغلق طريق يبسة بالفجيرة 8 ساعات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أغلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة شارع يبسة في منطقة سكمكم بالفجيرة قرابة ال 8 ساعات بسبب تدهور شاحنة ثقيلة في ساعة مبكرة من الصباح ، ادى الى اصابة السائق باصابات بليغة نقل على إثرها للعلاج في مستشفى الفجيرة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة العقيد صالح الضنحاني، إن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 5:40 دقيقة صباح اليوم عن وقوع حادث تدهور شاحنة على شارع يبسة في منطقة سكمكم بالفجيرة، وأضاف أن الدوريات المرورية هرعت إلى مكان الحادث حال وقوعه، وتم إغلاق الطريق لعدة ساعات بسبب تدهور الشاحنة، وتوجيه السائقين باستخدام طرق بديلة لمعالجة آثار الحادث، وأعيد فتح الطريق في حوالي الواحدة ظهر اليوم ، مؤكدا ان الحادث نجم عنه اصابة السائق باصابة بليغة نقل بالاسعاف الوطني للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

ودعا العقيد صالح الضنحاني السائقين من ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء غير المستقرة والماطرة، مطالباً باتخاذ إجراءات واحتياطات، خصوصاً أثناء قيادة المركبة في تلك الأجواء لتفادي الحوادث المرورية ، متمنيًا السلامة للجميع .

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