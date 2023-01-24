النيابة العامة تأمر بحبس صاحب شركة حصل بالاحتيال على مبالغ مالية من 296 متدرباً في "نافس"

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة الاتحادية بحبس صاحب ومدير شركة خاصة حصل بطرق احتيالية على مبالغ مالية من متدربين مواطنين بالشركة ضمن برنامج نافس.

وثبت من تحقيقات نيابة العاصمة أبوظبي أن صاحب ومدير شركة خاصة تضم موظفين اثنين، أجرى تسجيل شركته ضمن برنامج نافس عبر منصتها الرقمية، لتدريب مواطنين على أعمال التجارة الإلكترونية والوساطة التجارية. وسجل من المتدربين عدد 296 مائتان وستة وتسعون متدربا من الجنسين، واشترط عليهم سداد مبالغ مالية يودعها كل منهم في حساب الشركة مدعيا أنها ضمن مبادرة للتبرع للأعمال الخيرية. مهددا إياهم أنه في حال عدم دفعهم لتلك المبالغ، سيقوم بتقييم تدريبهم بدرجة رسوب، كما تبين أنه لا يقدم لهم تدريبا مباشرا ذو قيمة علمية أو عملية، مما يعد احتيالا لسلب أموالهم بغير وجه حق، وبالمخالفة لأحكام برنامج نافس.

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