فرق الشارقة تنقذ امرأة من الغرق خلال ساعات الليل

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت فرق الإنقاذ في إمارة الشارقة، ليلة أمس الأحد، ممثلة بشرطة الشارقة، وفرقة الإنقاذ البحري في هيئة الشارقة للدفاع المدني، بالتعاون مع الجمهور، من إنقاذ امرأة تعرضت للغرق يرافقها زوجها الذي تم العثور على جثته بعد عمليات بحث فورية من قبل الفرق المتخصصة بطواقمها.

وتعاملت فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة مع الحادث بسرعة وصول قياسية، فور ورود بلاغ من قبل شخص عربي الجنسية لغرفة العمليات المركزية مساء يوم أمس الأحد، يفيد بوجود حالة غرق لسيدة وزوجها من الجنسية الآسيوية في بحر الممزر بالشارقة، وتمكنت الفرق من إسعاف الزوجة والتأكد من سلامتها، فيما تم انتشال الزوج الغريق من ‏مياه البحر، وأجريت له الإسعافات الأولية، إلا ‏أنه فارق الحياة، وتبين أنه لاقى حتفه أثناء محاولته إنقاذ زوجته من الغرق.

تقلبات

وتحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في ملابسات وفاة الشاب (24 عاماً) داعية الجمهور الكريم للابتعاد عن ممارسة رياضة السباحة في أوقات التقلبات الجوية والتقيد بالتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص من الجهات المختصة في الدولة حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت أن طواقم الإنقاذ على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية للتعامل مع الحوادث داعية إلى الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية وممارسة السباحة في المناطق المخصصة، والابتعاد عن مناطق التيارات البحرية التي تنتشر عليها اللوحات الإرشادية، وتجنُّب الأوقات المحظورة، مثل فترة الليل واتباع تعليمات المفتشين والمنقذين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز