وفاة شاب مواطن في حادث انشطار مركبة لنصفين في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً، إثر حادث اصطدام سيارته بعمود إنارة أدى إلى انشطار المركبة إلى نصفين.

وتعود تفاصيل الحادث إلى فقدان سائق السيطرة على مركبته ما أدى إلى انحرافها بشكل مفاجئ واصطدامها بعمود إنارة ما نتج عنه وفاة الراكب المرافق متأثراً بإصابته الخطيرة، وإصابة السائق بإصابات متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة العقيد صالح الضنحاني، أن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 7:20 مساء اليوم السبت، بلاغاً يفيد بوقوع حادث صدم سيارة عمود إنارة على الطريق العام في ضدنا بإمارة الفجيرة، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني للمكان لحظة تلقي البلاغ، وعليه تم نقل المصاب لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى تمهيداً لتسليمه لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة، فيما تسلم المرور ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعا العقيد الضنحاني أفراد الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية والانتباه اثناء القيادة للحفاظ على سلامة الأرواح، وحذر سائقي المركبات من خطر القيادة بسرعات عالية، للحفاظ على سلامتهم وسلامة الاخرين من مستخدمي الطريق، كما حذر السائقين من مخاطر الانشغال عن الطريق أثناء القيادة ما يؤدي إلى فقدان التركيز، متمنياً السلامة للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز