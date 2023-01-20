نيابة دبي تتلف 5.3 أطنان مواد مخدرة ومؤثرات عقلية

المصدر: دبي - البيان

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أتلفت النيابة العامة بدبي مُمَثلةً باللجنة المختصة بالتصرف بالمضبوطات والمعثورات مواد مخدرة ومؤثرات عقلية تقدر بـ 5.300 كيلوغرامات.

وقال المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول، رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات، إن المواد المتلفة والتي ضبطت من قبل الجهات الأمنية خلال الفترة الماضية كانت لعدة دعاوى جزائية بتهم مختلفة، وقد تم إحالة المتورطين فيها للمحاكمة، وصدرت ضدهم أحكام مختلفة، واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية للتخلص منها بطريقة الإتلاف بشكل نهائي حسب الاشتراطات الخاصة والمتبعة في مثل هذا الشأن، ووفقاً لاستراتيجية النيابة العامة في تنفيذ الأحكام، لضمان سرعة ودقة التنفيذ ومراعاة أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة العامة والمحافظة على البيئة، تم التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين في شرطة دبي ممثلة في مخفر أمن المحاكم والنيابة العامة .

وفي بلدية دبي ممثلة بإدارة عمليات النفايات،حيث تم نقلها إلى إدارة عمليات النفايات ببلدية دبي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وإدارة أمن وحماية الشخصيات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، وتم التخلص منها بشكل نهائي تحت إشراف ممثلين من لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات بالنيابة العامة بدبي.

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