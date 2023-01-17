وفاة مواطن تعرض لمضاعفات صحية أثناء ممارسة رياضة المشي في ‏خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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توفي مواطن إماراتي يبلغ من العمر 62 عاماً مساء الأحد الماضي، نتيجة مضاعفات صحية، أثناء ممارسته رياضة ‏المشي ‏على مسار جبل برج الرابي في مدينة خورفكان، رغم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول اليه، وإنزاله ‏وتقديم ‏الإسعافات الأولية له، حيث كانت حالته الصحية حرجة. ‏

وذكر المقدم سعيد راشد الحيايي رئيس ‏مركز شرطة خورفكان الشامل أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة ‏شرطة المنطقة ‏الشرقية بفيد بتعرض أحد الأشخاص في مسار جبل الرابي لحالة من الإعياء وعدم تمكنه ‏من ‏مواصلة السير بسبب التعب الشديد، وعليه انتقلت دورية الشرطة وفرق الإنقاذ على الفور بإدارة ‏الدفاع المدني في ‏خورفكان والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، بمعاونة الأخاص ‏الموجودين في المسار الجبلي، وتم نقله بواسطة ‏الإسعاف الوطني ‏إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة. ‏

أمراض مزمنة

ونوهت إدارة شرطة المنطقة الشرقية الجمهور ممن يمارسون الرياضة على المسارات ‏الجبلية بضرورة التأكد من ‏صحتهم العامة وعدم إصابتهم بأمراض مزمنة قد تشكل عليهم ‏خطرا أثناء ممارسة الرياضة، وأخذ جميع ‏احتياطات الأمن والسلامة واستخدام الطرق ‏والمسارات الآمنة عند صعود الجبل لضمان سلامتهم، إلى جانب ‏التواصل مع الشرطة في ‏حال حدوث أي إصابة أو إعياء عبر الأرقام 092057555 أو 999.‏

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