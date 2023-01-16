المصدر: البيان

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نفت القيادة العامة لشرطة عجمان إشاعة تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام شرطة عجمان بنشر تنبيهات حول المخالفات التي يتم رصدها عن طريق كاميرات المراقبة على شوارع الإمارة.

ونوه سعادة العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية أن المواد المنشورة تحتوي على معلومات مغلوطة، وحذر من تداول هذه الشائعات والاخبار الزائفة ونشرها، مؤكداً أن هذا المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الشرطة تنشر معلوماتها عبر القنوات الرسمية المعتمدة لها،

وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات لضبط مروج هذه الاشاعة ومحاسبته وتحويله للمساءلة القانونية لتطبق عليه العقوبات الصادرة بشأن كل من ينشر الاشاعات التي تمس الأمن وتثير القلق بين الناس، مشدداً على ضرورة عدم تداول واعادة نشر الشائعات وأخذ الاخبار من مصادرها الرسمية .

شرطة عجمان تنفي إشاعة نشر تنبيهات مرورية في إمارة #عجمان pic.twitter.com/DKjlUYqAkx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2023

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