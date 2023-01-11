نصف مليون درهم غرامة.. شرطة الشارقة تحذر من السب والقذف عبر وسائل التواصل

المصدر: الشارقة - البيان

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حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد الجمهور من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتنافى مع الآداب العامة أو السلوكيات التي تمس الآخرين وتؤدي إلى التشهير بهم من خلال العبارات المسيئة كالسب والشتم والتشهير، لما تسببه من ضرر وخدش لسمعة الإنسان وشرفه ومكانته الاجتماعية.

وأشار العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إلى ضرورة تعامل أفراد المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بصورة إيجابية وصحيحة، لافتا إلى أن شرطة الشارقة تتخذ إجراءات صارمة تجاه الأشخاص الذين يتم رصدهم من خلال هذه المنصات يسيئون إلى الآخرين بأي طريقة كانت، حيث تعاملت إدارة التحريات والمباحث الجنائية خلال العام المنصرم 2022، مع 85 بلاغ سب، و6 بلاغات قذف باستخدام تقنية المعلومات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المبلغ عنهم، وذلك في إطار المسؤولية الجنائية.

وأوضح العقيد أبو الزود أنه طبقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /250,000/ درهم ولا تزيد على /500,000/ درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد الجمهور الى حسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للغير أو التعليق المسيء، لافتاً ان كثيراً من المستخدمين يتعاملون مع وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي على أنها بوابة يتم من خلالها ابداء الرأي بأسلوب مخالف للعادات والتقاليد السائدة في الدولة، متغاضين عن الهدف الرئيس من هذه الوسائل، وهو التواصل بين الأفكار، والالتقاء افتراضياً بأشخاص وثقافات مختلفة.

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