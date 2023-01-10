شرطة دبي تضبط 90 مركبة تقوم بأعمال تهوّر في الروية

المصدر: البيان

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ضبطت شرطة دبي تضبط 90 مركبة تقوم بأعمال الاستعراض والفوضى في منطقة الروية.

وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الفرق الضبطية تمكنت من ضبط سائقي المركبات الذين ارتكبوا تلك الأعمال المتهورة أثناء سقوط الأمطار.

وقال إن الدوريات المرورية رصدت سائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة في منطقة الروية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أثناء هطول الأمطار.

وأضاف أنها تمكنت من ضبط تلك المركبات وتحويل سائقيها إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذر اللواء المزروعي من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، مؤكداً أن القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تُلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الخطرة، ومنها الاستعراض أو التفحيط.

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