تهور سائق «ريكفري» يتسبب في خسائر بقيمة 197 ألف درهم

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة نقل مركبات «ريكفري» وأحد موظفيها بأن يؤديا له بالتضامن فيما بينهما مبلغاً وقدره 197 ألف درهم؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

دعوى

وقال شارحاً لدعواه إنه يمتلك مركبة من نوع لكزس موديل 2016 كان قد اتفق مع مشترٍ على بيعها له بمبلغ 265 ألف درهم، واستلم مبلغ الشراء، مضيفاً بأنه تم الاتفاق على أن يتم نقل المركبة إلى المشتري لفحصها، وعند نقل المركبة بواسطة المركبة المملوكة للمشكو عليها الأولى، والتي كان يقودها المشكو عليه الثاني، تسبب الأخير بحادث مروري ترتبت عليه أضرار بالمركبة.

محاكمة

وأحيل المشكو عليه الثاني للمحاكمة الجزائية «جنح مرور» وحكم عليه بالغرامة، وبناء عليه عدل المشتري عن شراء المركبة بسبب الأضرار الجسيمة التي أصابتها، وقام الشاكي، بإصلاح المركبة، حيث بلغت قيمة قطع الغيار المستبدلة مبلغ 90,424.20 درهماً، وبلغ الإصلاح 21,576 درهماً، وذلك وفقاً للفواتير والمستندات المرفقة.

كما أن قيمة المركبة قبل الحادث وفقاً لعروض الأسعار قد بلغت 260,000 درهم وقيمتها بعد نقصان ثمنها بسبب الحادث قد بلغت 175,000 درهم.

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