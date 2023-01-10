حسم خلاف على تأجير حافلات بقيمة 883 ألف درهم

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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رفعت شركة توريد وتأجير حافلات، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها بإلزام شركة مقاولات، بسداد مبلغ وقدره 883 ألف درهم مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب.

تعاملات

وقالت شركة توريد وتأجير حافلات إنه بموجب تعاملات تجارية، قامت بتأجير حافلات إلى المشكو عليها، وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به الذي رفضت سداده مما دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة، وقدمت سنداً لدعواها صورة الرخصة التجارية الخاصة بها، وصورة رخصة تجارية للمشكو عليها، وصور أوامر شراء وصور فواتير .

أوراق

وبينت المحكمة بأن الثابت من مطالعة الأوراق بأن الشاكية، قد قدمت لتأييد دعواها صور أوامر شراء صادرة من المشكو عليها وصورة كشف حساب كذلك، وعليه فإنه يثبت للمحكمة وجود علاقة تجارية بين الطرفين تمثلت بقيام الشاكية بتأجير حافلات للمشكو عليها.

وكان الثابت من كشف الحساب المرفق بأن قيمة مستحقات الشاكية عن تأجير المعدات التي قامت بها للمشكو عليها مبلغ وقدره 897,638.36 درهماً ، وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 883 ألف درهم، وبإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً على ذلك المبلغ.

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