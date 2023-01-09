شرطة الشارقة تتعامل مع حادثة إغلاق طريق استراحة السحب في وقت قياسي

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة ، متمثلة باللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية لإمارة الشارقة، في التعامل مع حادثة تساقط الصخور ، نتيجة للأمطار ، وذلك على الطريق المؤدي لاستراحة السحب في مدينة خورفكان ،حيث باشرت الفرق المعنية باتخاذ الإجراءات الأولية لحفظ سلامة مرتادي الطريق ، وذلك بإغلاق الطريق لمنع دخول الجمهور وتنظيم عملية دخول وخروج المعدات والآليات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

بلاغ

و قال العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة : انه فور ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية ، يفيد بتساقط صخور على الشارع المؤدي لاستراحة السحب ، تم تشكيل خلية إدارة الأزمة ، وذلك للتعامل مع الموقف برسم الاستراتيجيات الصحيحة وتقليل الأثر السلبي لها.

وأشار انه على الفور تم دخول الفرق الأمنية للاطمئنان على سلامة زائري الاستراحة، وطمأنتهم بأن كافة الجهات الأمنية قد باشرت عملياتها في فتح مسار مؤقت لتسهيل عملية الخروج بأمن وسلامة.

جاهزية

مؤكداً أن كافة الفرق المعنية على درجة عالية من الجاهزية في التعامل مع مختلف التحديات التي قد تحدث نتيجة العوامل الطبيعية، موجهاً شكره وتقديره إلى كافة الفرق المشاركة وعلى رأسها ، هيئة الطرق والمواصلات ، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ودائرة التخطيط والمساحة والإسعاف الوطني ، وبلدية خورفكان ، وللجمهور على تعاونهم مع الجهات الشرطية ، لافتاً ان هذا التعاون يهدف إلى الوصول لأعلى درجات الوقاية والاستعداد والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، ووضع خطط استباقية ممنهجة ومدروسة تضمن التعامل السريع مع الأحداث والطوارئ المختلفة لتفادي التداعيات الناجمة.

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