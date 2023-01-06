بقيادة الإمارات وبالتعاون مع الإنتربول..القبض على زعيم منظمة عالمية للاتجار بالبشر

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أنه ونجاحاً لعملية شرطية عالمية دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، تم إلقاء القبض على كيداني زكرياس الهارب من السجن من إحدى الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر وأخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال. وتوجه سموه بالشكر لجميع الشركاء.

ودون سموه :«نجاح لعملية شرطية عالمية دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوبين دولياً وللإمارات، كيداني زكرياس الهارب من السجن من أحد الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر وأخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال أشكر جميع الشركاء».

وتفصيلاً، أسفرت عملية دولية محكمة، قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» عن إلقاء القبض على المدعو كيداني زكرياس هابتمريام «كيداني» من الجنسية الإرتيرية، زعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر.

حيث ألقي القبض عليه في السودان خلال هذه العملية الكبرى التي جرت باحترافية وتنسيق مشترك استمر لـ 9 أشهر. وتم الإعلان عن تفاصيل العملية، مساء أمس، من خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه العميد سعيد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية.

وستيفن كافانا المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وأيروين كولكمان من الشرطة الهولندية، وزيليم مينغويستا مساعد المفوض العام في الشرطة الإثيوبية، وتسيغايا دامتي رئيس المركز الأمني في أديس أبابا. حيث تم الإعلان عن إلقاء القبض على أحد أكثر المجرمين المطلوبين عالمياً بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر.

كفاءة

وتؤكد العملية على الدور الحيوي التي تلعبه الإمارات في دعم الجهود والتنسيق الدولي، والحرص على تعزيز الشراكات في سبيل حماية أمن المجتمعات العالمية واستقرارها، كما تؤكد الكفاءة المهنية التي تتمتع بها عناصر قوى إنفاذ القانون بدولة الإمارات العربية المتحدة وقدراتهم التي يشهد لها كافة دول العالم كمثال في الاحترافية والانضباطية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة.

وكشف المتحدثون في المؤتمر الصحافي بأن المدعو «كيداني» مطلوب من قبل «الإنتربول الدولي» بنشرتين باللون الأحمر صدرتا منذ عام 2021؛ لقيادته منظمة إجرامية قامت على مدى عدة سنوات باختطاف وإساءة معاملة وابتزاز المهاجرين من شرق أفريقيا لتهريبهم إلى أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2014، أصبح «كيداني» مسؤولاً عن الاتجار بآلاف الضحايا.

وأوضح المتحدثون أن اعتقال «كيداني» سيؤدي إلى تحييد طريق رئيس لتهريب الأشخاص نحو أوروبا، مما يعزز أمن دولها واستقرارها، إلى جانب حماية الآلاف الذين كانوا معرضين لخطر الاستغلال، موضحين أن هذه العملية الدولية التي قادتها الإمارات جرت وفق معلومات مبدئية قدمها «الإنتربول الدولي» العام المنصرم.

حيث أجرت الإمارات تحقيقاً شاملاً، أفضى إلى الكشف عن ممثلين لعصابة «كيداني» بمن فيهم شقيقه الذي يقوم بعملية غسل الأموال نيابة عن الشبكة الإجرامية.

كما تتبعت قوى إنفاذ القانون شبكة تحويل الأموال الخاصة بهذه العصابة الإجرامية، الأمر الذي أدى إلى تحديد موقعه في جمهورية السودان الشقيقة، وتم إلقاء القبض عليه وتسليمه للدولة، فيما ألقي القبض على شقيق المتهم وشبكة من المجرمين المتورطين في جرائم غسل الأموال. وقال العميد سعيد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية:

«بفضل الاحتراف والتفاني من الجهات المعنية، وبعد هذه العملية الدولية الناجحة، فإن أكبر مهربي البشر المطلوبين في العالم لن يكون قادراً على ارتكاب أفعاله الدنيئة بعد اليوم». وأضاف: «يعد تهريب البشر والاتجار بهم جريمة مروّعة، واليوم وبعد هذه العملية، أغلقنا إحدى أهم طرق التهريب إلى أوروبا.

والتي نقلت بشكل غير قانوني مئات المهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان إلى أوروبا، ونوجّه رسالة حازمة للمهربين حول العالم مفادها بأنهم لن يعودوا قادرين على الاختباء»، مؤكداً أن الإمارات ودول العالم وبالعمل والتنسيق المشترك ستواصل نشر قدراتها التشغيلية الكاملة لحماية المجتمعات من هذا الاستغلال المروّع.

ريادة

ورداً على سؤال «البيان» حول دور التعاون الدولي في الحد من وقوع المزيد من الجرائم وحرص الإمارات على تقديم الدعم اللازم عبر ملاحقة باقي أفراد العصابة؛ أكد العميد سعيد أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور ريادي في العديد من القضايا الدولية عبر المعلومات والإجراءات التي يتم اتخاذها، منوهاً بأن منظمة الإنتربول ستقوم بتتبع الأموال المتحصلة من هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

ومن جانبه، عبّر ستيفن كافانا المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» عن امتنانه للجهات المختصة في الدولة على دعمها وعملها السريع ولجميع الدول الأعضاء التي لعبت دوراً حاسماً في هذه الحالة ولا سيما إثيوبيا وهولندا والسودان.

وأضاف: «نشهد اليوم وجود مجرم مدان في أيدي العدالة وسيواجه القضاء على الأذى الذي تسبب فيه لعدد لا يحصى من الضحايا. إنها شهادة على شبكة الإنتربول، وما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً».

إنجاز

وإلى ذلك قال إيروين كولكمان من الشرطة الهولندية: «حققنا إنجازاً متميزاً بفضل التعاون والتنسيق وبفضل خاص للجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين نتقدم لهم بالشكر والتقدير»، مؤكداً وقوع واحد من أهم المطلوبين في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر.

ومن جهته، قال وزيليم مينغويستا مساعد المفوض العام في الشرطة الإثيوبية: «بفضل التعاون الدولي العابر للقارات أثبتنا أننا قادرون عند العمل المشترك من تخليص البشرية من مخاطر عديدة»، وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها المحوري في إلقاء القبض على هذا المطلوب في عدد من دول العالم وقام بارتكاب جرائم ضد البشرية.

مجرم

يعد كيداني الذي تم القبض عليه واحداً من أخطر المجرمين الهاربين بجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، وقد هرب مرة عام 2021 عندما تم القبض عليه وكان متستراً حتى يوم إلقاء القبض عليه مجدداً في هذه العملية الدولية التي قادتها الدولة.

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