نجاح عملية شرطية بقيادة الإمارات للقبض على مطلوبين دولياً

المصدر: البيان

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أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن نجاح عملية شرطية عالمية تم خلالها القبض على مطلوبين دولياً.

وأوضح سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن العملية، التي دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين دولياً وللإمارات.

وكشف سموه أن المطلوبين هما: كيداني زكرياس، الهارب من سجن في إحدى الدول، وزعيم منظمة إجرامية للاتجار في البشر، وأخوه هينوك زكرياس، المطلوب بتهمة غسل الأموال، معرباً سموه عن شكره لجميع الشركاء.

سيف بن زايد: نجاح عملية شرطية دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوبين دولياً وللإمارات، كيداني زكرياس الهارب من السجن من أحد الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر وأخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال. أشكر جميع الشركاء pic.twitter.com/2eVK03CVJ0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 5, 2023

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