نيابة دبي تضبط 3 أحداث يعتدون على مال الغير بقصد اللهو واللعب

المصدر: البيان

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قام ثلاثة أحداث بالاعتداء على مال الغير بقصد اللهو واللعب، وذلك بدخولهم إحدى الحضانات بإمارة دبي، عبر كسر بابها الخارجي، واتلاف كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

وأفادت حمده محمد أهلي رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث، أن بلاغاً ورد لشرطة دبي، من أحد المقيمات (مالكة الحضانة) يفيد بحصول اتلاف لكاميرات المراقبة في الحضانة، وتكسير للباب الخارجي لها، وذلك عند القدوم لافتتاحها صباحاً، بعد أن كانت مقفلة مساء اليوم السابق.

وبعد المتابعة وجمع الاستدلالات تم التوصل للأحداث الثلاثة، وبالتحقيق مع اثنين منهم (أشقاء)، قاما بالاعتراف بارتكابهما تلك الجناية، بقصد اللهو واللعب، مع الجاني الثالث والذي لاذ بالفرار.

وقد قررت النيابة العامة في دبي حفظ الدعوى الجزائية للمتهمين، وذلك لانقضائها بالصلح، وتنازل المدعية عن حقها الشخصي، وجرى كف البحث عنهما.

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