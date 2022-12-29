القبض على عصابة تخصصت ببيع زيوت سيارات مقلدة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من ضبط عصابة مكونة من شخصين من الجنسية الآسيوية، تعمدوا وضع ملصقات لعلامة تجارية معروفة متخصصة في زيوت السيارات، على عبوات يتم تعبئتها بزيت لا يتبع هذه العلامة، وبيعها في الأسواق، ما يعد تزويراً وغشاً، ويضر بالعلامة التجارية، ويتسبب في حوادث، بسبب عدم معرفة مصدر هذا الزيت، حيث تم ضبط 2500 عبوة كبيرة معدة للبيع.

وتفصيلاً، أفاد العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بأنه وردت معلومات موثوقة حول قيام بعض الأشخاص ببيع زيوت السيارات خارج مقار الوكلاء المعتمدين، ودون أي أوراق تثبت أنها أصلية، حيث تبين أن هناك مخزناً يتم فيه تعبئة عبوات شبيهة بعبوات الوكيل الأصلي للعلامة التجارية، بدون الملصق الذي يتم تزويره، ووضعه على العبوات، وبيعها على أساس أنها زيوت أصلية، منوهاً بأن هذا الأمر يضر بالعلامة التجارية، وقد يتسبب في حوادث وتلف لمحرك المركبة، نظراً لعدم معرفة مصدر وجودة هذه الزيوت.

وأضاف العقيد الشيخ: تم تشكيل فريق عمل للتحقق من المعلومات، وتبين أنها سليمة، وتم تحديد موقع المخزن الذي تتم فيه عمليات التعبئة، ومن ثم التوزيع، وألقي القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية، وتبين أنهما اعتادا على هذه الأفعال المجرّمة قانوناً، وتم ضبط العبوات المقلدة، وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ولفت العقيد خالد أحمد ناصر نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، إلى أنه تم التواصل مع الوكيل الأصلي للعلامة التجارية، وتبين عدم علمه بالأمر، مقدماً الشكر لشرطة دبي على جهودها.

ودعى العقيد خالد ناصر أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أشخاص أو أماكن غير معروفة، والاطلاع على كافة الفواتير والمعلومات التي تثبت أن المكان مرخص، والتعامل مع الوكلاء المعتمدين، مشيراً إلى أن استخدام أي قطع غيار أو زيوت مقلدة، قد يتسبب في خسائر فادحة لمالكها، ويؤدي إلى حوادث بليغة، منوهاً بضرورة التواصل والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه وغير مرخص.

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