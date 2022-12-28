ضبط سائق بعد ساعتين من دهس سيدة وهروبه من المكان

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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ألقت فرق البحث والتحري في مركز شرطة نايف في دبي، القبض على سائق دهس امرأة كانت متوقفة على إشارة لعبور المشاة في انتظار السماح لها بالمرور، وتم نقلها إلى المستشفى لمعالجتها من إصابة بليغة نتيجة الحادث.

وبينت الشرطة أن الفاعل لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة محاولاً التنصل من فعلته بعد أن ترك سيارته في الاتجاه المعاكس في المكان، وألقي القبض عليه خلال ساعتين من واقعة الدهس.

وأفاد اللواء الدكتور طارق تهلك مدير المركز في تصريحات لـ«البيان»: بورود بلاغ الساعة الـ 3 فجر أول من أمس يفيد بوقوع حادث دهس لسيدة من الجنسية الأفريقية على إحدى إشارات المشاة في منطقة الاختصاص، وتم الاتصال بالإسعاف فوراً ونقل المتضررة إلى المستشفى في حالة بليغة، فيما تبين قيام المتهم بالهروب من موقع الحادث تاركاً السيارة في وضع تشغيل في الاتجاه المعاكس للسير.

وأضاف اللواء تهلك إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً وتم نقل السيارة من حرم الطريق وتعميم مواصفات المشتبه به، حيث رصدت الكاميرات المثبتة في موقع الحادث تفاصيل الواقعة، وتبين أن المتهم عبر الإشارة الضوئية الخضراء، إلا أنه كان مسرعاً وغيّر مساره إلى اليسار فجأة وبطريقة خطرة، حيث تصادف وقوف المرأة على الإشارة وقام بصدمها بقوة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة.

بدوره، أشار العقيد خبير عمر عاشور نائب مدير المركز أنه تم تعميم مواصفات المتهم على الفور، وبفضل خبرة رجال التحريات ألقي القبض عليه خلال ساعتين فقط مختبئاً في إحدى البنايات البعيدة، واعترف بقيامه بالحادث.

من جهته، قال العقيد عاشور إن المتهم أوضح أنه لم يتمكن من السيطرة على السيارة بسبب السرعة وخاف من التوقف ظناً أنه سيفلت من العدالة.

وأشار العقيد عاشور إلى أن الإجراءات متواصلة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية ضد المتهم، وقامت شعبة التواصل مع الضحية في المركز بالتواصل مع المجني عليها والاطمئنان عليها وتقديم المساعدة لها والتواصل مع ذويها.

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