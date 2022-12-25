حادث اصطدام بجبل يودي بحياة شاب خليجي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أسفر حادث اصطدام بجبل في أحد مناطق رأس الخيمة صباح اليوم الأحد عن وفاة شاب خليجي 22 عاماً .

وأوضح الرائد علي الرحبي رئيس مركز شرطة الرمس الشامل بالإنابة في ورود بلاغ في تمام الساعة الحادية عشرة و24 دقيقة صباحا عن وقوع حادث تصادم في أحد المناطق الجبلية خلال نزول مركبة يقودها شاب من أعلى الجبل نتيجة فقدانه السيطرة على دفة القيادة ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالجبل مما أسفر عنه وفاته.

وأضاف الرحبي: أن دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف الوطني هرعت فور تلقي البلاغ للمكان المحدد وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى تمهيدا لتسليمه لذويه لاقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة فيما تسلمت الجهات المرورية المختصة في مركز شرط الرمس الشامل ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية .

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