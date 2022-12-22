وفاة مواطن وإصابة شقيقه في حادث تصادم بين مركبتهما وشاحنة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن وفاة شاب مواطن "21 عاماً" وإصابة شقيقه بإصابات وصفت بالمتوسطة، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين مركبتهما مع شاحنة بأحد طرقات الإمارة.

وتتلخص تفاصيل هذا الحادث في اصطدام المركبة التي يقودها أحد الشباب المواطنين ويرافقه فيها شقيقه، بالشاحنة التي كانت تسير أمامهما من الخلف، ويقودها سائق آسيوي الجنسية، وذلك نتيجة لعدم ترك مسافة كافية، ما أدى إلى وفاة المرافق وإصابة شقيقه بإصابات متوسطة.

وفور تلقي البلاغ بوقوع الحادث هرعت إلى المكان دوريات الشرطة والاسعاف الوطني، وتم نقل الشاب المتوفى وشقيقه المصاب إلى المستشفى تمهيدا لتسليم الجثمان لذويه لإقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة وتقديم العلاج اللازم للمصاب فيما تسلمت جهات الاختصاص المرورية ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

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