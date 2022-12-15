«مدني دبي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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انطلاقاً من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على تطوير رأس المال البشري، وإمكانات وقدرات منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، وتحقيق الأهداف المنشودة، والرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية، وتمكين الكوادر الوطنية، ورفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والاستفادة من مجال الدراسات البحثية وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين، وذلك في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ووقع عن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، فيما وقع عن الجامعة الأمريكية في الإمارات، الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة.

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة، إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي للموظفين، وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية على تبادل المعرفة والخبرات بكافة المستويات، وبناء بيئة دراسية ملائمة للموظفين، وتبادل الاستفادة من المواقع ومراكز الخدمة والمرافق الاجتماعية والتدريبية لكلا الطرفين، وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير قطاع خدمة المجتمع.

ورحب الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، في بداية اللقاء، بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، نهجت على توطيد شراكاتها مع العديد من الجهات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً، لما في ذلك من إسهام كبير في تبادل الخبرات والممارسات التي تخدم وتحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ومنوهاً بأن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تولي اهتماماً بالغاً بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري، ومشيداً بالأدوار التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع، من خلال طرح الأبحاث الهادفة في مختلف المواضيع والإسهامات الاجتماعية الأخرى.

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