موقع وهمي لبيع الذهب يكشف عن عصابة مخدرات

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أسفرت جهود رجال إدارة المباحث الإلكترونية وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن ضبط عصابة تحتال على الجمهور عبر موقع وهمي لبيع الذهب، حيث تم إلقاء القبض عليهم، وبتفتيش مقر سكنهم، عثر على كمية من المخدرات، وبالتحقيق معهم، تبين أنهم يمارسون العديد من الجرائم المختلفة، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإغلاق المواقع الوهمية.

وصرح العقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان» أنه وردت بلاغات من عدد من الأشخاص تفيد بتعرضهم للاحتيال عن طريق موقع وهمي لبيع الذهب، حيث يقوم الموقع ببيع الذهب بأسعار أقل من السعر القانوني، ما يدفع البعض إلى التعامل معه والشراء منه، حيث يتم أدخال أرقام البطاقة الائتمانية وشراء الذهب إلا أنه تتم سرقة بيانات البطاقات وسحب مبالغ كبيرة منها ولا يتم إرسال أي مشتريات.

ولفت إلى أنه تم تتبع الموقع ومعرفة تفاصيل من يديره وتبين أنهم عصابة موجودة داخل الدولة، وبالتعاون مع الإدارات المختصة في شرطة دبي، تم مداهمة مقر سكنهم، وبتفتيش المكان، عثر على أجهزة الحاسوب التي كانت تستخدم في عمليات الاحتيال وعلى كميات من المخدرات، حيث تبين أن العصابة تتاجر في المخدرات إلى جانب جرائمهم الإلكترونية، وتم تحويلهم إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وإغلاق المواقع الوهمية التي قاموا بإنشائها.

ودعا العقيد الهاجري أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي مواقع غير موثوقة على شبكة الإنترنت، وعدم وضع بيانات البطاقات الائتمانية وفي حالة وجود أي حركة غير آمنة عليها الاتصال مباشرة بالبنك أو إيقاف البطاقة عن طريق التطبيقات البنكية أو الموقع الإلكتروني للبنك، والإبلاغ فورا عن أي مواقع غير آمنة أو في حالة التعرض لأي عمليات احتيال مهما كانت بسيطة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة الإلكترونية والتعرف على المواقع الوهمية عبر علامات بسيطة منها اسم الموقع وطريقة استغلاله لأسماء عالمية شهيرة بتغيير حرف أو إضافة نقطة، محذراً من التعامل مع أي روابط تصل عن طريق الايميل أو الواتس اب أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي والتي غالباً ما تكون بعناوين رنانة مثل الحصول على هدية أو استلام شحنة أو ربح جائزة مالية، وأنه بمجرد الضغط على الرابط يتم تهكير الهاتف والحصول على كافة المعلومات والصور منه.

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