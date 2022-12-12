شرطة الفجيرة تتمكن من ضبط الفتيات الثلاث في بلاغ تهجم كلب على أم وأطفالها

المصدر: البيان

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تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من تحديد هوية الفتيات الثلاث اللاتي كنّ يقتدن كلب على شاطئ البحر وتسبب في احداث جروح لأم وطفليها يوم السبت الماضي.

وجاري استكمال كافة الاجراءات مع الفتيات المتسببات وذلك تمهيداً لإحالتهن إلى النيابة العامة.

وكانت شرطة الفجيرة قد تلقت بلاغا يوم السبت من إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية يفيد بتعرض أم وأطفالها لإصابات إثر تعرضهم لهجوم كلب على شاطئ البحر بإمارة الفجيرة، وذلك بعد تقدم رب الأسرة ببلاغ يفيد بتعرض عائلته لاعتداء من كلب هاجم زوجته وأطفاله أثناء جلوسهم على شاطئ قدفع محدثا فيهم إصابات وجروح.

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