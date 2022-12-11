شرطة الفجيرة تبحث عن 3 فتيات هاجم كلبهن أماً وأطفالها

المصدر: البيان

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تلقت شرطة الفجيرة عصر أمس السبت بلاغاً من أحد المستشفيات يفيد بتعرض أم وطفليها لجروح إثر اعتداء كلب عليهم.

كما تقدم رب الأسرة ببلاغ مفاده أن ثلاث فتيات نزلن إلى شاطئ البحر برفقتهن كلب بينما كانت زوجته وطفلاها جالسين على الشاطئ إذ هاجمهم الكلب مسبباً إصابات في الأم وطفليها.

وجاري استكمال كافة الاجراءات لضبط المتسبب في تعريض حياة الآخرين وأرواحهم للخطر وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تناشد شرطة الفجيرة أفراد الجمهور بضرورة ابلاغ الشرطة على الرقم 999 عند ملاحظة مثل هذه السلوكيات التي من شأنها الحاق الضرر بالآخرين في الأماكن العامة.

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