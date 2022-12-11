عصابة تزييف العملات في قبضة شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من الإطاحة بعصابة مكونة من 8 أشخاص يحملون جنسيات إفريقية وضبط جميع أفرادها، قاموا بارتكاب جرائم تزييف لعملات نقدية، لاستغلالها في ارتكاب جرائم نصب واحتيال.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد عمر بوالزود، أن الإدارة تلقت معلومات مؤكدة حول قيام مجموعة من الأشخاص بتزييف العملات النقدية، وبناءً على تلك المعلومات، تم تشكيل عدة فرق أمنية متخصصة في الجرائم الاقتصادية لمتابعة وضبط هذه العصابة.

رصد

وأشار العقيد بوالزود إلى أن فريق الرصد والمتابعة، قام بالكشف عن هوية العصابة، التي تبين أن أفرادها قدِموا حديثاً إلى الدولة، وأنهم يقومون بالنصب والاحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم أن لديهم القدرة على مضاعفة الأموال، وبيع النقد الأجنبي (المزيف) بقيمة أقل من السوق المحلي للحصول على نقد أصلي.

وأوضح أن الفريق وضع كمينا مُحكما، لضبط المشتبه بهم واحداً تلو الآخر، وبتفتيش مساكنهم عُثر على أوراق نقدية مزيفة من العملات الأجنبية، ومعدات وأجهزة تقنية تستخدم في تزييف العملات، بالإضافة إلى تحريز أدوات وأحبار أُعدت لذات الغرض، مشيراً إلى أن العملات المضبوطة مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلي، ويمكن أن تنطلي على الأشخاص البسطاء.

جهود

وأثنى مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية؛ على فريق العمل وجهوده المبذولة في سرعة ضبط أفراد العصابة، على الرغم من الأسلوب الذي اتّسم بالحذر الشديد في تحركاتهم، داعياً الجمهور إلى تكاتف الجهود والتعاون المستمر وعدم التردد في الإبلاغ عن أي أمر مريب يدور حولهم للحد من الجرائم المماثلة، مؤكداً أهمية ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية لتعزيز الأمن والأمان الشاملين في المجتمع.

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