تغريم شاب 250 ألف درهم بتهمة السب عبر «التواصل»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أصدرت محكمة العين الابتدائية حكماً ضد شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية بدفع غرامة قدرها 250 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.

وقائع

وتدور وقائع القضية حول نشوب خلافات أسرية حادة ما بين أبناء العم، ما أدى إلى قيام أحدهم بالسب والتلفظ بكلمات نابية ضد أبناء عمه عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وذلك عن طريق حسابه، ما أدى بالمجني عليهم إلى فتح بلاغ جنائي بالواقعة ضد المشكو بحقه، وتمت إحالة المتهم للمحكمة التي بدورها أثبتت إدانة المشكو بحقه.

عقوبات

وقال المستشار والباحث القانوني خالد المازمي: يعد السب والقذف عبر برامج التواصل الاجتماعي من العقوبات المشددة، وفقاً للمادة 43 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الآخر أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

إثبات

وأضاف المازمي: فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة، مشيراً إلى سهولة إثبات الجرائم الإلكترونية.

ونوه بأنه من حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع عليه وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية إذ إن كل إضرار بالآخر يلزم فاعله ولو كان غير مميز ضمان الضرر.

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