200 ألف درهم تعويض لنادل تعرض لحادث أثناء أداء عمله

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام نادل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام المطعم الذي يعمل فيه بأن يؤدي له تعويضاً قدره 200 ألف درهم، عن الأضرار التي أصابته، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً دعواه إنه أثناء عمله لدى المطعم «المشكو عليه»، نادلاً، وقع له حادث، عبارة عن انحشار في إحدى الماكينات، وبترت كف يده اليمنى.

وتحرر عن تلك الواقعة قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة «المشكو عليه» وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكي مبلغ 100 ألف درهم، وأصبح الحكم نهائياً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشاكي كان يعمل لدى المشكو عليه بوظيفة نادل طعام، وتسبب المطعم بخطئه في المساس بسلامة جسمه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته بأن خالف المشكو عليه نصاً آمراً، وهو توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل، ما أدى إلى بتر الكف اليمنى للشاكي وإصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 100 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، ليصل بذلك إجمالي قيمة التعويضات إلى 200 ألف درهم.

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