إلزام شاب برد 200 ألف درهم لفتاة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أصدرت محكمة العين الابتدائية، حكماً بإلزام شاب خليجي بإرجاع مبلغ مالي أخذه من فتاة عشرينية خليجية، بحجة الزواج بها، إلا أنه صرف المبلغ بالزواج بغيرها، مع تحمله كافة رسوم المحكمة.

وعن وقائع الدعوى، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، لـ «البيان»، قيام شاب بالتعرف إلى شابة من الجنسية ذاتها، وبناء على التفاهم بينهما في كثير من الأمور، أخبرها برغبته في التقدم لخطبتها، إلا أن ظروفه المادية تحول دون ذلك.

ولأنها التمست من خلال تواصلهما مدى جديته، عرضت عليه مساعدته لتحقيق حلمهما بالارتباط الشرعي، وقامت بتحويل مبلغ قدره 200 ألف درهم، وكانت المفاجأة غير المتوقعة بالنسبة لها، هي، وبمجرد استلامه المبلغ عبر حسابه، بدأ بالتهرب منها، لتكتشف بعدها زواجه بغيرها، ما دفعها للمطالبة بحقوقها، من خلال رفع دعوى مدنية، مطالبة من خلالها استرجاع المبلغ المالي الذي قامت بتحويله إلى حساب الشاب.

مسؤولية

وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، أنه وفقاً للشرع والقانون والأعراف، يتحتم على الفتاة أن تختار شريكاً مقتدراً، يستطيع أن يتحمل نفقتها ونفقة أطفاله في ما بعد، وأن يكون ذا مسؤولية اتجاه زوجته، حتى تستمر الحياة الزوجية.

وفي القضية المذكورة، بيان واضح على طلب الشاب من الشابة، وبشكل غير مباشر، مالاً ليستطيع التقدم لخطبتها والزواج بها، وذلك لعدم استطاعته تحمل المسؤولية، وتكاليف الحياة الزوجية.

وأضاف المازمي: «وفقاً لما استند عليه حكم المحكمة، بأنه لا يجوز لأي شخص أخذ مال غيره بدون سبب، فإذا أخذها، فعليه ردها، كما أشارت المادة 318 من قانون المعاملات «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده». والمادة 321 «يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه، أو لدين زال سببه بعد أن تحقق». وعليه، في حال قيام شخص بتحويل أموال لشخص، ومن ثم تبين أنه تم التحويل دون السبب، أو انتفاء السبب، استحق طلب استرداد الأموال التي قام بتحويلها».

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