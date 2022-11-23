شرطة دبي تضبط مركبات استعرضت أثناء سقوط الأمطار

المصدر: البيان

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تمكنت شرطة دبي من ضبط مركبات قاد سائقوها بطيش وتهور، وتنفيذ أعمال استعراض في الشارع العام مُعرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر أثناء سقوط الأمطار.

وتفصيلاً، قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة، إن الفرق المرورية رصدت تداول مقاطع فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي لسائقين يقومون بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة في عدد من شوارع الإمارة أثناء سقوط الأمطار، حيث تمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة بعد تداول تلك المقاطع من الوصول إلى مرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات والسلوك المتهور.

ولفت اللواء المزروعي أن المقاطع أظهرت قيام مركبات بالاستعراض والقيادة بتهور وتعريض، وأن إحدى المركبات اصطدمت بمركبة أخرى كانت تسير في مسارها الصحيح.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي هذه المخالفات الخطرة.

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