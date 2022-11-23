شرطة ودفاع مدني أبوظبي يؤكدان استمرار عمليات الإغلاق والتبريد لحادث طريق سويحان – أبوظبي

المصدر: وام

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أنهت فرق "شرطة أبوظبي" و"هيئة أبوظبي للدفاع المدني" تعاملها مع الحادث المروري الذي وقع صباح أمس على طريق سويحان قبل جسر الشامخة، حيث تلقت غرفة العمليات في تمام الساعة 8:00 من صباح أمس بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري بين شاحنة ومركبة، اندلع على إثرها حريق.

وقد سارعت الجهات المختصة على الفور إلى موقع الحادث وباشرت إجراءاتها في التعامل مع الحادث والحريق وتغيير حركة السير، حيث قامت بإغلاق الطرق وتأمين المداخل والمخارج، معلنة عبر المنصات الإعلامية لشرطة أبوظبي عن تفاصيل حركة الإغلاق والمسارات البديلة.

واستمرت عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق إلى ما يقارب الساعة 11 صباحاً، ومن بعدها بدأت الفرق المعنية عمليات التبريد التي مازالت مستمرة حتى الآن، كما باشرت تحقيقاتها التي أسفرت نتائجها لاحقاً عن الإعلان عن وفاة قائد المركبة، معربة عن تعازيها لأسرة المتوفي .. لافتة إلى عدم تسجيل أي إصابات أخرى.

ومع استمرار إجراءات عمليات التبريد ولحين إزالة مخلفات الحادث والركام وفتح الطرق، تؤكد شرطة أبوظبي أنه على السائقين ضرورة استخدام الطرق البديلة المذكورة في الخريطة للقادمين من سويحان باتجاه أبوظبي عبر جسر الفلاح مروراً بمنطقة الفلاح السكنية وخروجاً من جسر الشامخة، وللمتجهين إلى الخارج باتجاه سويحان يُنصح باستخدام جسر الشامخة مروراً بجسر الرياض وخروجاً من جسر الفلاح.

كما أكدت شرطة أبوظبي على السائقين ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع، كما أهابت بأفراد المجتمع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر المنصات الإعلامية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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