شرطة أم القيوين تطيح بعصابة سرقة المركبات

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة آسيوية تخصصت بسرقة عدد من المركبات من ملاكها بعد أن انتحلوا صفة أنهم من رجال الشرطة.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن القيادة العامة لشرطة أم القيوين - مركز شرطة السلمة الشامل قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد عن استيقافه وهو بشارع محمد بن زايد في أم القيوين وادعى أنه من رجال الشرطة، وطلب منه النزول من المركبة كونها مطلوبة، وتم أخذ السيارة منه لجهة غير معلومة.

بحث وتحر

وبعد تشكيل فريق بحث وتحر من قسم التحريات الجنائية وتحريات مركز شرطة السلمة الشامل، تم التواصل للجناة في عدة مناطق في الدولة وتم ضبطهم وعددهم 4 أشخاص، وتم العثور على المركبة المسروقة وعدد آخر من المركبات كانت بحوزتهم، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بسرقتها، فتم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص.

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