أعاد محفظتها الضائعة وطالبها بتعويض 25 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام سيدة بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقال شارحاً لدعواه إنه وجد محفظة تعود للمشكو عليها بموقف سيارات خاص بكارفور، فقام بتسليم المحفظة لها، وبعدها قامت المشكو عليها بفتح ببلاغ جزائي ضده بتهمة استعمال بطاقتها البنكية بتحويل مبلغ 1575 دولاراً أمريكياً، وبعد إحالة الشاكي للمحاكمة الجزائية، قضي فيها ببراءته، وقد نتج عن خطأ المشكو عليها أضرار مادية وأدبية لحقت بالشاكي، مما حدا به لرفع دعواه الماثلة.

وأرفق صور تحقيقات شرطة، وصورة حكم جزائي، وصور مستندات أخرى، وأمام مكتب إدارة الدعوى مثل الشاكي والمشكو عليها كلاً بشخصه، وقدمت الأخيرة مذكرة جوابية طالعتها المحكمة، وبعد انتهاء إجراءات التحضير أمام مكتب إدارة الدعوى، أحالها القسم المختص للمحكمة، فقضت برفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

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