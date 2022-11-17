امرأة تفشل في إلزام سائقها بدفع 13 ألف درهم قيمة مخالفات ارتكبها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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رفعت سيدة دعوى قضائية إمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام سائق لديها بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 13 ألفاً و400 درهم، قيمة مخالفات ارتكبها خلال فترة عمله لديها، مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ تسجيل الدعوى حتى السداد التام، وبالمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه كان يعمل لديها بمهنة سائق خاص، وقد تسبب خلال فترة عمله لديها، والتي وصلت إلى نحو عامين، في ارتكاب مخالفات مرورية مختلفة، نتج عنها توقيع غرامات مالية، وصلت قيمتها إلى 13 ألفاً و400 درهم.

وساندتها بمستندات تضمنت صور كشوفات حساب وصور عقود عمل، وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة العمالية، قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية البسيطة، بمحكمة أبوظبي الابتدائية المختصة، وبعد تحضير الدعوى للمرة الثانية، أحيلت الدعوى للمحكمة، حيث قضت برفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكية بالرسوم والمصروفات.

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