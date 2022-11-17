إدانة شاب استولى على 560 ألف درهم من فتاة

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يرد لها مبلغاً وقدره 560 ألف درهم مع تعويضها بمبلغ 100 ألف درهم عن الأضرار التي أصابتها.

وقالت شارحة لدعوها، إن المشكو عليه قام بالاستيلاء على مبلغ 560 ألف درهم منها، وذلك عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن أوهمها بوجود مشروع استثماري، قامت على أثره بتحويل المبالغ المالية إلى حسابه، مشيرة إلى أن المشكو عليه لم يقم بإعادة الأموال، وقد صدر ضده حكماً جزائياً باتاً بالإدانة، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة.

وأرفقت صور أحكام جزائية وصور مستندات أخرى وأمام مكتب إدارة الدعوى مثل المشكو عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية طالعتها المحكمة وبعد اكتمال التحضير أحالها القسم المختص لهذه المحكمة.

وبخصوص طلب التعويض بمبلغ 100 ألف درهم أوضحت المحكمة بأن الشاكية، سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المشكو عليه أحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية وصدر ضده حكماً بالإدانة كما قضي فيه بإلزامه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 21000 درهم كتعويض مؤقت مما ترى معه المحكمة أن التعويض المقضي به من المحكمة الجزائية كافياً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشاكية.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 560 ألف درهم.

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