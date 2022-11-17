شرطة عجمان تعيد حقيبة مسروقة بداخلها 200 ألف درهم لصاحبتها

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أعادت شرطة عجمان ممثلة في مركز شرطة الجرف الشامل حقيبة تمت سرقتها من إحدى صاحبات المحال التجارية وداخلها 200 ألف درهم.

وتفاجأت صاحبة المحل بتسليمها الحقيبة المسروقة من قبل أحد أفراد الشرطة؛ معبرة عن السعادة التي غمرتها بعد استرجاع اموالها المسروقة، ومثمنة جهود القيادة العامة لشرطة عجمان في سرعة القبض على اللص وتسليمه للعدالة.

وقالت إنها سوف تنقل تلك الجهود وسرعة التعامل مع القضية إلى حكومتها؛ مبينة أن كافة المقيمين على أرض الامارات ينعمون بالأمن والأمان.

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